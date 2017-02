Einbruch in Supermarkt Tresor und Zigaretten gestohlen – 20.000 Euro Schaden

Einbruch im Spital St. Pölten Dreist: Unbekannte räumten 30 Personal-Spinde aus

Zeuge rief Polizei Fahrrad-Diebe nach 79 Einbrüchen geschnappt

Ein Familienvater (33) aus Ladendorf wollte um drei Uhr früh zur Arbeit fahren und bemerkte im frischen Schnee Fußspuren. Sofort ergriff er die Initiative, sah nach und entdeckte einen dunkel gekleideten Mann im Garten. Mit "Auto kaputt, Auto kaputt" wollte sich der mutmaßliche Einbrecher dem festen Griff des Feuerwehrmannes entziehen. Doch Manuel M. ließ den 56 mal vorbestraften Tschechen nicht mehr los. Der mutige Ladendorfer ging mit ihm bis zum Fluchtauto, wo ein Komplize wartete. Dann alarmierte er die Polizei.Nach einer Überprüfung wird schnell klar: Weil sich weder Einbruchswerkzeug, noch Beute im Auto befand, müssen die beiden Tschechen wieder in Freiheit entlassen werden. Die beiden Männer wurden aber von der Exekutive per Wahrnehmungsmeldung in die Datenbank eingetragen.