Vor zwei Jahren war die Internetseite der Schule von Studenten der Fachhochschule St. Pölten während eines Projekts entwickelt worden, die Sicherheitsprogramme dürften seither nicht mehr erneuert worden sein.Denn zwei Stunden lang waren auf der Homepage der St. Pöltener Schule am Samstagabend fast nackte Asiatinnen zu bestaunen, dann wurde die Seite offline genommen. Mittlerweile ist die Schulhomepage wieder voll funktionstüchtig."Wenn man das warten sollte, wer macht das dann?", so Paul Tavalato, Leiter des Studiengangs "Information Security" an der FH St. Pölten zu "orf.noe.at". "Die Studenten haben das gemacht, sind aber nun weg, intern hat man vielleicht nicht die Zeit und das Personal dafür. Natürlich war man beim Warten säumig."