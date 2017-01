Verzweiflungstat in St. Pölten "Bierbauch"-Räuber erhängte sich in Zelle

Großes Medieninteresse am Kremser Landesgericht und der "Freeman" blieb seiner rebellischen Linie treu. "Ich verzichte auf dieses Privileg, verurteilt zu werden" sagte der Angeklagte. Die Einzelrichterin konterte: "So ein Vorgehen darf natürlich keinesfalls Schule machen, da muss man als Staat dagegen auftreten." Die Juristin verwies dabei auf die Gruppierungen wie eben "Freeman", die Rechte, aber keine Pflichten anerkennen würden.Wie mehrmals berichtet, hatte der Rebell Bürgermeister Martin Falk, die Vizebürgermeisterin und andere Beamte erpresst . Dabei forderte der Staatsverweigerer über zehn Millionen Euro (mit dem sogenannten Maltatrick). In der Folge war der Mann einen Tag vor Weihnachten in U-Haft genommen worden. Ein Repräsentant des "Freeman" erpresste dann jedoch wieder Bürgermeister Martin Falk. Auch in diesem Fall ermittelt jetzt der Verfassungsschutz.Der 46-Jährige wurde zu 18 Monaten teilbedingter Haft verdonnert, sechs Monate muss der Mann ins Gefängnis. Der Richterspruch ist allerdings nicht rechtskräftig.