Atemschutztrupps durchkämmten die Räumlichkeiten, sie konnten den Brandherd rasch lokalisieren. Heißes Fett in einer Bratpfanne hatte zu brennen begonnen. Um die starke Rauchentwicklung einzudämmen, wurden Hochleistungslüfter eingesetzt. Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren, wurden zur Sicherheit auch die Räumlichkeiten im Obergeschoss und der Dachstuhl kontrolliert. Verletzt wurde niemand.Ein Zwischenfall erschwerte die Arbeit der Silberhelme zusätzlich. In einem angrenzenden Wohnhaus war in einer Wohnung eine ältere Dame gestürzt. Ein Nachbar hatte den Einsatzleiter informiert und um Hilfe gebeten. Ein als Notfallsanitäter ausgebildeter Feuerwehrmann kümmerte sich sofort um das Opfer. Die Dame wurde nach der Erstversorgung mit einer Platzwunde am Kopf von der Rettung in die Uni-Klinik Krems eingeliefert.