Derzeit steht auf der A2 alles still. (Foto: Einsatzdoku)

Tragischer Unfall Frontalcrash fordert zwei Tote

Unfall in Blindenmarkt Klein-Busse krachten zusammen: Drei Kinder verletzt

Crash auf der B7 Massenkarambolage fordert fünf Verletzte, darunter sechsjähriges Kind

Laut ersten Informationen dürfte es sich um zwei Unfallstellen in einem Abstand von rund 100 Metern handeln. Mehr als sieben Fahrzeuge sind in den Crash verwickelt. Die A2 steht deshalb derzeit völlig still. Binnen Minuten bildete sich ein Stau von sechs Kilometern. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Zeitverlust zwei Stunden.Die Feuerwehr Leobersdorf steht im Einsatz.+++Wir halten Sie auf dem Laufenden+++