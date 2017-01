Polizeieinsatz am Mittwoch am Bahnhof in St. Pölten. (Foto: "Heute")

Ein gröberer "Wickel" zwischen jungen Flüchtlingen hielt am Mittwoch gegen 17 Uhr die Exekutive in Atem: Ein Großaufgebot mit vier Polizeiautos und rund einem Dutzend Beamten samt Diensthund rückte aus, mehrere Jugendliche wurden von der Polizei zur Befragung mitgenommen – auch zur Identitätsfeststellung."Die Erhebungen laufen", so ein Beamter zu "Heute".Waffen sollen keine im Spiel gewesen sein, auch Verletzte dürfte es keine gegeben haben. Aber: Immer wieder gibt es gröbere Zwischenfälle am Bahnhof Sankt Pölten.