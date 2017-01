Am späten Nachmittag musste an der Bundesstraße 36 das Dienstfahrzeug einer Zustellfirma geborgen werden (© Feuerwehr Waidhofen an der Thaya)

13 verletzte Asiaten Sturm fegte vollbesetzten Reisebus von der Straße

Sturmtief "Axel" sorgte am Mittwoch für einige Feuerwehreinsätze. So musste die Feuerwehr von Waidhofen an der Thaya gleich mehrmals ausrücken um Autos zu bergen, die durch Sturmböen im Straßengraben gelandet waren.Der erste solche Einsatz trug sich um die Mittagszeit auf der Landesstraße 60 zwischen Matzles und Waidhofen zu. Ein Pkw-Lenker kaum aufgrund der starken Sturmböen mit seinem Land Rover ins Schleudern. Um einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden, lenkte er sein Fahrzeug nach links und landete im Straßengraben.Am späten Nachmittag musste auf der Bundesstraße 36 ein Kleinlaster geborgen werden. Auch hier kam der Lenker aufgrund der winterlichen Verhältnisse und der starken Windböen von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Abermals war es die Feuerwehr Waidhofen an der Thaya, die das Fahrzeug einer Zustellfirma barg.