Mitten am Schlossteich passierte der Unfall. (Foto: Feuerwehr Laxenburg)

Mitten am Schlossteich passierte der Unfall.

Vorfall in St. Pölten Mutter krank: Taxler nahm Mäderl (8) ganzes Geld ab

Einsatz in Laxenburg Eisläufer (38) stürzte und schlug mit Kopf auf

Der Unfall ereignete sich am idyllischen Schlossteich in Laxenburg (Bezirk Mödling) direkt vor der Franzensburg. Ein 57-Jähriger verlor die Kontrolle und krachte mit vollem Gewicht auf das Eis. Dabei zog er sich eine schwere Oberschenkelverletzung zu.Die alarmierten Florianis sowie ein Notarzt des Roten Kreuzes kümmerten sich um den Verletzten. Er wurde erst mit einer Schaufeltrage vom Eis gehoben und auf eine Vakuummatratze gelegt und anschließend mit Hilfe einer Korbschleiftrage zu Fuß über den gefrorenen Schlossteich getragen.Die 17 im Einsatz stehenden Feuerwehrmitglieder übergaben den Patienten schließlich an die Sanitäter des Roten Kreuzes, die den Mann mit dem Rettungswagen ins Spital transportierten.