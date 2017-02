Feuerdrama in Göstling Brand in Wohnhaus fordert ein Todesopfer

Unfall Seebenstein Lenker prallte gegen Verkehrstafel

Unfall und Mord erschüttert Bezirk Zwei Tragödien in zwei Tagen: Trauer in Gmünd

Klare Forderung Aus für Kuschelzellen: Christian Lausch dafür

Zwei unbekannte Täter drangen auf ein eingezäuntes Grundstück eines Einfamilienhauses in Theresienfeld ein. Dabei wurde sie vom Eigentümer auf frischer Tat ertappt. Als dieser sie ansprach flüchteten die Männer zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Den Pkw, in dem das Diebesgut - sieben Stück Sommerreifen auf Alu-Felgen - bereits verladen war, ließen sie am Tatort zurück.Unmittelbar nach der Anzeigenerstattung bei der Polizei wurde eine Fahndung, auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, nach den beiden Flüchtigen eingeleitet. Beamte der Polizeiinspektion Sollenau konnten auf einem Feld im Gemeindegebiet von Theresienfeld einen der Täter festnehmen. Dann kam der Polizeihund "Zeus" zum Einsatz. Der Super-Schnüffler stöberten den zweiten Täter in einem Windschutzgürtel auf und der Diensthundeführer der Polizeidiensthundeinspektion Wr. Neustadt nahm ihn fest.Die Festgenommenen, beide 34 Jahre alt und in Ungarn wohnhaft, zeigten sich bei ihrer Einvernahme auf der Polizeiinspektion Sollenau geständig, dass sie die Pkw-Reifen stehlen und in Ungarn verkaufen wollten. Sie wurden der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.