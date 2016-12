Opfer hatte 1.000 € einstecken Brutaler Überfall auf 19-Jährige vor Haustür!

Täter flüchten mit Bargeld Einbruch in Boutique in Baden

Schlägerei in Justizanstalt Fäuste flogen wegen zu lautem Fernseher

Unfassbarer Raub am Donnerstag um 13.15 Uhr in Maria Enzersdorf: Der Räuber rempelte die Seniorin nieder, versuchte ihr die Handtasche zu entreißen und konnte mit der Geldbörse mit über 100 Euro Inhalt flüchten. Laut Zeugen lief der Täter zu Fuß Richtung Parkplatz, stieg in einen mit drei Personen besetzten Pkw mit französischem Kennzeichen. Das Quartett raste mit dem silberfarbenen Wagen davon. Die Seniorin kam mit dem Schrecken davon, blieb unverletzt.Bei dem unbekannten Täter handelt es sich um einen Mann mit dunklen Haaren. Er war mit einem blau-weiß gestreiften Pullover und weißer Hose bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter: 059133-3339.