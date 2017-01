Ermittler im Haus in Oberwölbling (Foto: Fohringer/Picturedesk)

20-Jähriger kaufte vorher Hacke in Baumarkt Mord Oberwölbling: So brutal tötete Sohn (20) seinen Vater

Details zum Mordfall wird die Staatsanwaltschaft aus Opferschutzgründen nicht veröffentlichen. Spekuliert wird damit, dass der 20-Jährige die Mordwaffe erst am Mittwoch in einem Baumarkt gekauft hatte, mit der kurz darauf sein Vater ermordet wurde.Die Ermittlungen des Landeskriminalamts gehen weiter, auch ein psychiatrisches Gutachten wird eingeholt. Dieses soll in etwa acht Wochen zeigen, ob der mutmaßliche Täter psychisch krank ist. Ein Motiv ist weiterhin nicht bekannt.