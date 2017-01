Nach Party im "Brookyln" Skurril: Discobesucher erfand Autodiebstahl, um Crash zu vertuschen

Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen im Bezirk St. Pölten-Land besteht wird noch ermittelt. Fest steht die Täter kamen jeweils am Tag. Laut der Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner schlugen die Verdächtigen die am selben Tag zu.In Pressbaum schlugen sie bei einem Einfamilienhaus ein Fenster und entwendeten diversen Schmuck und Münzen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Als Tatzeitraum wird zwischen 7 und 17 Uhr angesetzt. In Schönfeld brachen Kriminelle die Terrassentüre auf. Lediglich beim Einbruchsversuch blieb es in Lanzendorf bei Böheimkirchen. Die stabile Eingangstür wurde ihnen zum Verhängnis.Die Polizei bittet die Bevölkerung, verdächtige Wahrnehmungen wie fremde Fahrzeuge im Bereich von Siedlungen sofort der Exekutive zu melden.