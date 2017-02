Ungarisches Tankschiff bei Langenzersdorf auf Grund gelaufen: 289 Tonnen Diesel sind an Bord. (Foto: NÖLFK)

Am Dienstag startet eine riesige Bergungsaktion. Beteiligt sind drei freiwillige Feuerwehren aus Niederösterreich und die Berufsfeuerwehr Wien. Zunächst werden Ölsperren errichtet, um zu verhindern, dass Diesel austritt, was die Erholungsgebiete bedrohen könnte. Dann soll ein zweites Tankschiff neben dem havarierten Tanker andocken und die 289 Tonnen Diesel aufnehmen.Durch den Gewichtsverlust erhofft man sich, dass das Schiff aufschwimmt und sich wieder manövrieren lässt.Das aus Ungarn stammende Tankschiff war stromaufwärts unterwegs, als es auf Grund lief. Warum es die vorgeschriebene Fahrtrinne verlassen hat, ist unklar. Der Tanker war zu einem Mineralöllager in Korneuburg unterwegs.