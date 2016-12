Veruntreuung in Horn Betrug: Angestellter bonierte Ware billiger, als er sie verkaufte

Der Betrüger aus dem Bezirk Neunkirchen soll in Wien und Niederösterreich Tankrechnungen um 800 Euro nicht bezahlt und sich unter falschem Vorwand 7.000 Euro Bargeld ausgeborgt haben, ohne es zurückzuzahlen. Weiters soll er ohne gültige Lenkberechtigung seit September vier Autos mit gestohlenen Kennzeichen gefahren haben.Der Mann zeigte sich nach Angaben der Polizei von Freitag geständig, 20 Tankbetrügereien begangen zu haben. Außerdem gab er zu, sich seit Mitte des Vorjahres von 22 Personen Geld geliehen zu haben, ohne es zurückzugeben. Die Tankbetrügereien seit September verteilten sich nach Polizeiangaben auf Wien sowie auf die Bezirke Baden, Wien-Umgebung, Mödling, Gänserndorf, Wiener Neustadt und Wiener Neustadt-Land. In diesem Zeitraum soll der 52-Jährige auch mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs gewesen sein, die Tafeln wurden sichergestellt. Der Beschuldigte besitzt laut Polizei keine gültige Lenkberechtigung, er wird an die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen angezeigt.