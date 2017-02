Eine Mio. Euro Schaden Polizei schnappt Einbrecher-Bande

Traurige Spitze Unfälle mit Lkw: NÖ hat österreichweit die meisten Todesopfer

Drei Jahre Haft 17 Blitzeinbrüche: 43.000 Euro Beute

Am 31. Jänner 2017 soll Radka V. im Spar-Supermarkt in Horn und in den Hofer-Filialen in Stockerau (Korneuburg) und Pressbaum (St. Pölten) jeweils eine Geldbörse gestohlen zu haben.Aufgrund von Vormerkungen in Deutschland im Zeitraum März 2015 bis August 2016 gehen die Beamten davon aus, dass diese Taten in gewerbsmäßiger Absicht begangen wurden, um damit den Lebensunterhalt zu bestreiten.Die Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Weitere Ermittlungen sind im laufen.