Dieser Schwan hatte einen Vogel: Das wilde Tier irrte vor dem Haupteingang des Krankenhauses in Hollabrunn herum, bedrohte Besucher und Personal (die ihn eigentlich ja nur einfangen wollten), fauchte herum. Schließlich musste die Feuerwehr her.Die Florianis versuchten zunächst den "Hooligan-Vogel" in ein Netz zu locken, doch das Tier wollte nicht. Schließlich machte Feuerwehr-Vizechef Markus Pfeifer kurzen Prozess, warf eine Decke über den Schwan und sperrte ihn in eine Tierbox. Ein Veterinärmediziner holte den gefiederten Radaubruder ab. Woher der "Terror-Schwan" kam, ist ungewiss. Der Tierarzt wird sich gut um den Vogel kümmern.