Unfall bei Rodingersdorf Arzt (58) krachte frontal in Linienbus – tot

Nächster Vorfall um Teenager Afghanen-Randale: Burschen verletzten auch Polizisten

Ein Zimmer, acht Leute an einem Tisch, dichter Rauch – ein Iraker spricht in gebrochenem Deutsch: "Ja, er wohnte hier, ist aus Syrien, wir waren selbst überrascht heute früh. Viel wissen wir nicht über ihn. Er ist 31 Jahre alt und hat einen kleinen Neffen." Die Asylwerber sind freundlich, aber mehr wollen sie uns auch nicht erzählen.Wie berichtet, stürmte die Cobra am Donnerstag um 6 Uhr das Haus in der Nähe der St. Pöltener City und nahm einen Syrer (Mitte 20) fest. Er soll Mitglied einer Terrorvereinigung sein.Lesen Sie: Terrorverdächtiger festgenommen - Cobra in St. Pölten