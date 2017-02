Terror-Verdächtiger: U-Haft beantragt

Cobra-Einsatz in St. Pölten Terrorverdacht in NÖ: Syrer nicht geständig

Die Entscheidung wird aber erst in den kommenden Tagen fallen. Grund ist, dass für die Einvernahme ein Arabisch-Dolmetscher gebraucht wird.Der Verdächtige ließ sich am Vortag ohne Widerstand Handschellen anlegen. Ihm wird vorgeworfen, in Syrien der radikalislamischen Al-Nusra-Front die Treue geschworen zu haben. Er dürfte die Vorwürfe abgestritten haben, über die weiteren Details halten sich die Ermittler bedeckt.