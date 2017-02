Terrorverdacht in NÖ: Syrer nicht geständig

In der Wohnung des Syrers Terror-Verdacht St. Pölten: "Heute" sprach mit Mitbewohnern

Einsatz in St. Pölten Cobra stürmt Haus und nimmt Terrorverdächtigen fest

Die Behörden schweigen sich aus, nur wenige Details sind bisher durchgesickert. Derzeit werten die Ermittler Datenmaterial des Verdächtigen aus, berichtete der ORF. Am Freitag wird entschieden, ob der 31-Jährige in U-Haft muss. Er bestreitet den Vorwurf, er habe in Syrien der radikalen Al-Nusra-Front die Treue geschwört.Der Asylwerber leistete bei seiner Festnahme am Tag zuvor keinen Wiederstand. Er hatte in Österreich um Asyl angesucht. Pläne für einen Anschlag gab es laut ersten Ergebnissen nicht.