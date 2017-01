Teures Werkzeug weg Täter plünderten Maschinenhallen von Bauernhöfen

Wilde Szenen am Montag in St. Pölten-Spratzern: Nach dem Raubüberfall auf eine Trafik – die bedrohte Mitarbeiterin blieb unversehrt, erlitt aber einen Schock – wollte der Verdächtige mit einem Taxi flüchten. Bei der Sofortfahndung durch das Stadtpolizeikommando St. Pölten wurde der 23-jährige Österreicher von Beamten aber in einem vorbeifahrenden Taxi wahrgenommen. Eine Polizeistreife hielt den Mietwagen an, unterzog Lenker und Fahrgast einer Kontrolle.Da der 23-Jährige eine der Personenbeschreibung des Täters ähnliche Jacke in Händen hielt, wurde er festgenommen. Nach anfänglichem Leugnen verstrickte sich der Verdächtige bei der Befragung in Widersprüche und gestand schließlich den Raubüberfall. Tatwaffe und ein Großteil der Beute wurden sichergestellt. Der Beschuldigte sitzt nun in der Justizanstalt St. Pölten.