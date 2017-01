Mit einem grünen Traktor wie diesen war der Pensionist (74) im Bezirk Horn unterwegs, als er mit dem Ladekran am Anhänger in eine Stromleitung geriet. (Foto: Wikipedia)

Der Bauer hatte Restholz aus einem nahen Wald am Anhänger geladen und war dann von einem Feldweg kommend in Richtung Oberhöflein (Bezirk Horn) unterwegs gewesen. Gegen 15 Uhr querte der Pensionist mit dem Traktor die LH 40. Doch dann wurde die Fahrt jäh beendet: Der nicht ganz eingeklappte Ladekran blieb während der Fahrt in der Stromleitung hängen und riss diese ab. Die EVN konnte den Schaden bis zum Einbruch der Dunkelheit beheben.