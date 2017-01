Internistischer Notfall Heli-Landung am Schwechater Hauptplatz

Der Lenker (31) des Gefahrenguttransporters touchierte die Leitschiene, durchstieß sie und stürzte in den Straßengraben.Die Feuerwehr Mannswörth rückte zur Bergung aus. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Tank-Lkw entzündlichen Ölschlamm geladen hat, der auszulaufen drohte. Der Schadstoffzug der FF Schwechat wurde angefordert. Zusätzlich wurde auch eine Spezialfirma zum Umpumpen der umweltgefährlichen Ladung in ein anderes Fahrzeug zur Unfallstelle beordert.Der verletzte Lenker des Lkw musste aus der zerstörten Fahrerkabine gerettet werden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er in das Spital Schwechat eingeliefert.