Neuer Bezirkseinsatzleiter ASBÖ und Rotes Kreuz ziehen in St. Pölten an einem Strang

Von Raststation gekommen Kurz vor Melk: Lkw krachte auf Westautobahn in Pkw

"Heute" zeigt wichtigsten Projekte 2017 22 Millionen Euro fließen in Niederösterreich in Sportbauten

Passiert ist der Vandalen-Akt am 15. September 2016 gegen Mitternacht bei der Park & Ride Anlage des Felixdorfer Bahnhofs im Bezirk Wiener Neustadt. Fotos aus einer Überwachungskamera konnten gesichert werden. Die gleichen Täter versuchten laut Polizei auch am 3. November 2016 erneut zwei Fahrräder zu stehlen.Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bittet bei der Suche nach den beiden Unbekannten anhand der Fotos um Hinweis aus der Bevölkerung an die Telefonnummer: 0591333-3370 (Polizeiinspektion Sollenau). Es gilt die Unschuldsvermutung.