Der Lenker kam wegen Sekundenschlafs von der Spur ab und krachte mit seinem VW seitlich in den Wagen einer jungen Frau (27). Am Rücksitz mit an Bord: Ihre kleine Tochter (2). Beide Fahrzeuge kamen völlig demoliert am Fahrbahnrand und auf der Böschung zum Stillstand.Alle drei Insassen – der 42-jährige Mann, die 27-Jährige und das Mäderl – wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.Ein Alko-Test bei dem 42-Jährigen verlief negativ. Die Autos wurden abgeschleppt.