Austria-Sprayer verwüsten Leobersdorf (Foto: Gemeinde Leobersdorf)

Nicht nur das Parkhaus war Ziel der Farb-Aktion. Auch an anderen Stellen im Ortsgebiet wurde Schäden angerichtet. So wurde der Radweg-Tunnel unter dem Wasserleitungshügel und Schilder im Generationenpark verunstaltet.Bei den Sprayern dürfte es sich um Austria-Fans handeln, denn sie brachten jede Menge FAK-Schmierereien an den Wänden an:Bürgermeister Andreas Ramharter (Liste Zukunft Leobersdorf) hat jetzt für Hinweise zur Ergreifung der Täter eine Prämie in Höhe von 1.500 Euro ausgesetzt: "Wir wollen, dass die Sprayer nicht ungestraft davonkommen. Bei hunderten Quadratmetern beschmierter Fläche muss jemanden etwas aufgefallen sein."Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Leobersdorf Telefon 059 133 3308 100 oder an die Marktgemeinde Leobersdorf Telefon 02256 623 96.