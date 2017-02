Sechs Monate bedingte Haft Facebook-Posting: Spengler (30) glorifizierte Hitler

Ängste vor dem radikalen Islam plagten einen 36-jährigen Familienvater aus der Region Purkersdorf. Er hetzte deshalb auf Facebook gegen Moslems. Vor dem Richter in St. Pölten bereut der Angeklagte, was geschehen ist. "Ich bin in der Nacht aufgewacht und habe mich gefragt, was mit meinem Kind einmal sein wird, was Asylanten mit ihm machen, wenn sie es einmal in einem Park erwischen", sagt er.Weil der Angeklagte unbescholten ist, kommt er mit einer Diversion davon. 2.000 Euro Geldstrafe muss er berappen.