Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Hund seit fünf Monaten vermisst Besitzer sagt: "Pauli ist noch am Leben!"

Raketen verschreckten Vierbeiner Leonie (10) sucht verzweifelt nach ihrer Hündin

Tierhasser in Wr. Neustadt Sniper schießt Katze ins Bein

Tierrettung in NÖ Waldkauz steckte in Kamin

Autofahrer können von den scharfen Zähnen der Marder ein Lied singen. In Pottendorf musste jedoch nicht ein Auto mit durchgebissenen Kabeln abgeschleppt, sondern ein Marder aus einem Wohnhaus entfernt werden.Das Tier war offenbar über das geöffnete Fenster ins Badezimmer gelangt und hatte sich hinter einer Waschmaschine verschanzt. Mehrere Möbelstücke wurden entfernt, damit die Hände der Einsatzkräfte an das Tier herankamen. Der Marder wollte das Haus jedoch nicht freiwillig verlassen.Vorsichtig näherten sich die Feuerwehrleute dem Tier an. Nach mehreren Versuchen konnten sie den aufgeschreckten Marder hervorholen und ihn auf einem Feld in die Freiheit entlassen.