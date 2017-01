Im Kinderwagen wurde das Diebsgut versteckt. (Foto: Fotolia)

Angeklagten zeigten Reue Rollstuhl geklaut, damit auf Diebestour: Haftstrafe für Trio

Polizei NÖ bittet um Mithilfe Wer erkennt diesen dreisten Bankomatkarten-Dieb?

111.007,02 Euro Bankangestellter plünderte Sparbuch von Schwiegermutti

Brunn am Gebirge Frau vergewaltigt? Zwei Afghanen festgenommen

Mit dem kleinen Sohn (3) im Anhang ging ein georgischer Asylwerber in Baden auf Beutetour. Sein Schmäh: Er hatte eine mit Alufolie präparierte Sporttasche im Kinderwagen, in die Tasche stopfte er die gestohlene Ware und ging seelenruhig aus dem Geschäft. Endstation war dann in einem Drogeriegeschäft in der Pfarrgasse.Eine ausgeschlafene Mitarbeiterin einer DM-Filiale rief bei der Polizei an und meldete: "Ein Mann mit Kinderwagen dürfte mehrere Artikel gestohlen haben. Bitte kommen Sie schnell, ich sperre das Geschäft zu." Nur Minuten später war die Polizei am Tatort – der Georgier war im Drogeriemarkt (samt armen Sohnemann) eingesperrt.Der Mann wurde festgenommen und befragt. Ihm wurden auch ähnliche Coups nachgewiesen, auch ein Diebstahl von Kosmetikartikel im Wert von 1.500 Euro bei einer BIPA-Filiale in der Breyerstraße am 2. Jänner. Und: Ein DNA-Abgleich ergab: Der 38-Jährige ist zudem verdächtig, in Baden bei Einbrüchen beteiligt gewesen zu sein.Der einschlägig vorbestrafte Osteuropäer wanderte in Untersuchungshaft, sitzt jetzt im Häfen in Wiener Neustadt. Das Kind wurde der Mutter übergeben, die georgische Familie ist seit 2014 in Baden gemeldet.