Nächster Vorfall um Teenager Afghanen-Randale: Burschen verletzten auch Polizisten

Eine Stimme fehlt auf 2. Mandat Waidhofen/Ybbs: Liste UWG überlegt Wahleinspruch

BILDER DES TAGES 07.02.2017: UKIP-Chef Nigel Farage (links) wollte seinem Parteikollegen Paul Nuttall beim Wahlkampf helfen. Stattdessen wurde er in Stoke-On-Trent mit Eiern (rechtes unteres Eck) beworfen. (Foto: Peter Byrne (PA))

Der Terror rückt immer näher, auch nach NÖ?"Da NÖ Wien umschließt und natürlich der Flughafen in Schwechat ist, ist NÖ keine Insel der Seligen. Aber: Terror gab es immer, ich erinnere an den Airport-Anschlag am 27.12.1985. Und: Wir rüsten ja auf. Im ersten Halbjahr 2017 kommen 18 neue Beamte für den Verfassungsschutz."Minister Sobotka will mehr Videoüberwachung, Sie auch?"Ich teile klar die Meinung des Ministers. Mit schnellem Zugriff auf Kameras auf Autobahnen wäre z.B. der Kampf gegen Schlepper einfacher. Bei Verdachtslagen und Fahndungen sollen Daten länger gespeichert werden."Im März erscheint die Kriminalstatistik für NÖ – ein Ausblick?"Es wird eines der besten Ergebnisse: höhere Aufklärungsquote, mehr Fälle absolut geklärt und kein ungeklärtes großes Kapitalverbrechen."Irgendwelche Anstiege?"Cyberkriminalität und Raddiebstähle nehmen in NÖ stark zu. Da ist Vorsicht geboten!"