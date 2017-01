Viele Schwerverletzte Zwei weitere schwere Unfälle im südlichen Niederösterreich

Stau im Abendverkehr Junge Lenkerin bei Überschlag auf A2 verletzt

Lehrerin angezeigt Schüler überquerten bei Rot Bahnübergang

In der Nacht auf Samstag wurden die Feuerwehren Hainburg und Wolfsthal zum Kreisverkehr Donaubrücke alarmiert. Am Unfallort bot sich ein Bild des Schreckens: Zwei Fahrzeuge waren frontal zusammengestoßen. Laut Alarmierung hätten die Personen eingeklemmt sein sollen. Dies war zum Glück nicht so. Alle vier Insassen der beiden Unfallfahrzeuge wurden bereits vom Rettungsdienst erstversorgt und für den Transport vorbereitet.Nach der Erstversorgung wurden alle vier Unfallbeteiligten mit zum Teil schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Einsatz konnte nach rund 2,5 Stunden beendet werden. Die Unfallursache ist noch unbekannt und wird von der Polizei ermittelt.