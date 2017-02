Der Juwelierräuber am Landesgericht St. Pölten (Foto: Daniel Schaler)

Vor dem Raub am 16. November hatte sich der Angeklagte im Geschäft Ringe zeigen lassen, am Abend betrat er dann mit einer Sturmhaube maskiert den Juwelier erneut und forderte Gold und Geld. Die Angestellte bedrohte er mit einer Schreckschusspistole. Laut Geschäftsführung des Juweliers wurden 80 Ringe erbeutet, laut Angeklagtem 50, der Schaden: 14.000 Euro.Bis zu 15 Jahre Haft hätten dem 35-Jährigen gedroht, das reumütige Geständnis und die Sicherstellung eines Großteils der Beute wurde als mildernd gewertet. Das Urteil am Landesgericht St. Pölten: Viereinhalb Jahre Haft (nicht rechtskräftig).