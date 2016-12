Stundenlange Löscharbeiten Hackschnitzelbunker brannte am Heiligen Abend

Weil wegen der starken Hitze die Fenster barsten und es laut knallte, riss es einen der Nachbarn aus dem Schlaf. Als er die Flammen sah, schlug er sofort Alarm und begann, die schlafenden Bewohner zu wecken. Der Brand selbst dürfte im ersten Stock des Gebäudes entstanden sein und breitete sich rasend schnell auf die zweite Etage aus.Als die Feuerwehr in der Ufergasse ankam, standen ein Teil des ersten, zweiten und dritten Stocks sowie die Fassade und Balkone bereits in Vollbrand. "Die Brandlasten auf den Balkonen und abtropfender, brennender Kunststoff führten zu der raschen Brandausbreitung nicht nur nach oben, sondern auch nach unten ins Erdgeschoß", berichtet Kommandant Gerhard Urschler.Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Universitätsklinik Krems gebracht werden, die Florianis konnten das Feuer schließlich rasch unter Kontrolle bringen.Die Mieter der teils unbewohnbaren Appartements konnten großteils bei Verwandten untergebracht werden."Die Arbeiten zur Reinigung und Wartung der Schläuche, Schutzbekleidung und Atemschutzgeräte wird einige Tage in Anspruch nehmen. Die Vorräte an Ersatzatemschutzmasken sind aber am Limit", erzählt der Floriani-Fahrmeister. Wie berichtet , musste die Feuerwehr Krems bereits am Tag zuvor – am Christtag – zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus ausrücken. Zehn Menschen wurden aus dem Gebäude gerettet, drei davon wurden verletzt.