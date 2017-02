Frau lenkt 83 Mörder, Räuber aus 14 Nationen Die gute Häfen-Mama und ihre 83 bösen Buben in Gerasdorf

Großeinsatz in Fuglau Dachstuhlbrand: Zehn Feuerwehren bekämpfen Flammen

Klettertod in Eiswand Trauer um Vater (40) von zwei Söhnen

Das Wohnhaus am Hans-Czettel-Platz in Ternitz-Pottschach war am Montagabend Einsatzort von rund 60 Feuerwehrmännern, Mitgliedern des Roten Kreuzes, der ASBÖ, einem Notarzt und der Polizei.Die Florianis löschten den Brand, der am Gang im ersten Stock ausgebrochen war, ziemlich schnell. Der Gangbereich wurde schwerbeschädigt, auf der Suche nach Personen musste die Feuerwehr vier Wohnungen aufbrechen. Auch diese sind derzeit nicht bewohnbar.Die meisten Bewohner konnten sich selbst aufs Flachdach des Hauses retten, wo sie von der Feuerwehr mit Steckleitern gerettet wurden. Vier Menschen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.Die Brandursache ist unbekannt: Brandermittler der Polizei nahmen vor Ort die Ermittlungen auf.