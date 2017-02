Die Frau missachtete die Wintersperre und versuchte auf dem Verbindungsweg zwischen Egelsee und dem Alauntal ihr Glück. (Foto: Feuerwehr Krems an der Donau)

(Foto: Feuerwehr Krems an der Donau)

Das voll beladene Fahrzeug landete schließlich am Dach. Sonntagfrüh machten sich die alarmierten Florianis auf den Weg zum Unfallort – eine gar nicht so einfache Aufgabe, da die schmale Straße aufgrund von massiver Eisbildung nur schwer zu befahren war.Um den Pkw zu bergen, musste der Weg erst mit Salz bestreut werden, auch technisches Gerät kam dafür zum Einsatz.Mit Muskelkraft schafften es die Mitglieder der Feuerwache Egelsee schließlich, das Wrack wieder auf die Räder zu stellen. Es wurde schlussendlich gesichert abgestellt, die endgültige Bergung auf einen unbestimmten Zeitpunkt – nämlich wenn das Eis auf der Straße endgültig abgeschmolzen ist – verschoben. Die Lenkerin blieb bei dem Crash unverletzt.Sehr lange dürfte das aber nicht mehr dauern, denn: Der Frühling hält jetzt Einzug in NÖ