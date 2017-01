Unfall in Purgstall Erlaufbahn krachte auf Bahnübergang in Lkw

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. "Ob es am Schnee lag oder an der Weiche werden genaue Untersuchungen klären", bestätigt ÖBB-Sprecher Christopher Seif den Vorfall.Rund 20 Fahrgäste befanden sich in den Waggons, verletzt wurde aber niemand. "Der Zug war mit 20 bis 40 km/h unterwegs, also sehr langsam", so Seif. Bei einer Eisenbahnkreuzung vor dem Bahnhof konnten die Insassen die Garnitur verlassen.Für die Bergung des entgleisten Zuges wurde ein so genannter Hilfszug angefordert, er soll die Garnitur wieder auf Schiene bringen. "Der Triebwagen sollte dann selbständig fahren können", so Seif.Die Strecke ist derzeit gesperrt, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. "Das wird mindestens bis am Abend oder auch bis Betriebsschluss dauern. Eventuell können wir auch erst morgen früh wieder den Normalbetrieb aufnehmen", erklärt der ÖBB-Sprecher.Immer wieder kommt es im Bezirk Scheibbs zu Zwischen- und Unfällen mit Zügen. Erst vor wenigen Monaten entgleiste eine Garnitur , es gab zahlreiche Verletzte.