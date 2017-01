Die mutmaßlichen Täter schleppten den Tresor hier über die Grenze. (Foto: LPD NÖ)

Als die beiden Verdächtigen am 19. Jänner gegen 20.05 Uhr wieder in den Bereich des versteckten Standtresors kamen, um diesen auszugraben, zu öffnen oder abzutransportieren, wurden die beiden von Beamten der Polizei Nova Bystrice/Tschechien, angehalten.Aufgrund der gemeinsam geführten Erhebungen der tschechischen und österreichischen Polizisten konnten die beiden angehaltenen Personen als Verdächtige des Einbruchsdiebstahls in Kautzen ermittelt werden.Von Beamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich wurden in der Zwischenzeit bei der Staatsanwaltschaft Linz EU-Haftbefehle gegen die beiden Beschuldigten beantragt und erlassen. Aufgrund dieser wurden die Beschuldigten von den tschechischen Behörden in Auslieferungshaft genommen. Die beiden wurden am 20. Jänner in die Justizanstalt Budweis eingeliefert.