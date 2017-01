Wieselburg stockt auf Hotel um sieben Millionen Euro eröffnet

Bereits Ende November sorgten der Neuschnee und die kalten Temperaturen für einen perfekten und rechtzeitigen Start in die Wintersaison. Mit vorläufigen 418.600 Nächtigungen (+ von 6,5 Prozent) und 158.300 Ankünften (+ von 10,4 Prozent) reiht sich Niederösterreich bei den Zuwächsen im Bundesländervergleich gleich hinter Wien ein. Damit geht auch der Dezember 2016 in Niederösterreichs Tourismusgeschichte ein, der das bisher beste Dezember-Ergebnis aus 2012 übersteigt.Auch Event-Highlights wie zum Beispiel der Damen-Skiweltcup am Semmering sorgten für Aufwind. "Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis, das das "Sahnehäubchen" auf unserer vorläufigen Jahresbilanz ist und auch die Aussichten auf die Semesterferien sehen aktuell sehr gut aus", bestätigt Christoph Madl, der Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung. Niederösterreich kann für das Jahr 2016 einen neuen Tourismusrekord mit 6,9 Millionen Nächtigungen vorweisen.Gründe dafür sind ein geringes, aber stetiges Gäste-Wachstum, eine hervorragende Wetterlage für den Urlaubs- und Ausflugstourismus sowie eine attraktive Angebotslage im Wirtschafts- und Gesundheitstourismus. Das ist eine großartige Bilanz, die wir dem erfolgreichen Zusammenspiel von Niederösterreich-Werbung, Destinationen und den rund 3.200 Beherbergungsbetrieben verdanken. "Damit steuern wir optimistisch auf unser Nächtigungsziel, die 7-Millionenmarke zu knacken, zu", resümiert Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav.Sowohl der Inlands- als auch der Auslandsmarkt konnten im Jahr 2016 zulegen. Der Inlandsmarkt ist mit 68 Prozent nach wie vor der stärkste Markt, der zwischen Jänner und Dezember 2016 rund 4,7 Millionen Nächtigungen ( + von 41.600 Nächtigungen) in Niederösterreich verzeichnet. Rund 2,2 Millionen Nächtigungen (+ 2,6 Prozent) fallen auf den Auslandsmarkt.Kernauslandsmarkt ist nach wie vor Deutschland mit rund zwölf Prozent, zu den Ländern mit dem größten Wachstum zählen Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Die Zahl der Gäste aus Russland ist weiterhin rückläufig.