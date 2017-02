Pothole Rodeo Bereits zum dritten Mal findet die Pothole Rodeo Rallye statt. (Foto: www.pothole-rodeo.com)

Ein wilder Ritt durch elf Balkanländer erwartet heuer Mareike Rosenbichler aus Unter Danegg (Bezirk Neunkirchen). Gemeinsam mit fünf Freunden nimmt sie erstmals an einer Rallye teil. "Der Clou an der Sache ist, dass die Regeln beim Pothole Rodeo streng sind. Das Auto muss mindestens 20 Jahre alt sein und darf in der Anschaffung nicht mehr als 500 Euro kosten", erklärt sie. Eventuelle Pannen auf den 4.000 zu bewältigenden Kilometern sind also vorprogrammmiert."Uns geht es nicht um den Sieg, sondern um den Spaß. Wir sind drei Männer und Frauen im Alter von 18 und 22 Jahren und wollen Osteuropa etwas besser kennenlernen", erzählt Mareike. Zwei Fahrzeuge (VW Polo, 40 PS, Baujahr 1992 und BMW, 116 PS, Baujahr 1994) sind bereits vorhanden und werden eben in der Werkstatt restauriert, eine Schrottkarre wird noch gesucht.Die Route führt von Graz über einen kleinen Umweg nach Split (Kroatien), Start ist am 8. Juli. Bis dahin wollen die Rallye-Piloten aus Niederösterreich noch einige Sponsoren (Geld- oder Sachspenden) für ihren Roadtrip finden.