(Foto: Daniel Schaler)

Mehr Fakten Landesausstellung Schlüssel Landeshauptmann Erwin Pröll erhielt die Ehrenbürgerschaft von Bürgermeisterin Marigt Straßhofer. (Foto: Daniel Schaler)

43 Tage vor der Eröffnung der NÖ Landesausstellung im Schloss Pöggstall (Melk) übergab Landeshauptmann Erwin Pröll den symbolischen Schlüssel. Für "Alles was Recht ist" erstrahlt das Schloss im neuen Licht. Der Startschuss für den offiziellen Aufbau ist gefallen. Ab 1. April können Kulturbegeisterte ins Südliche Waldviertel pilgern.



So setzen auch Landesaustellungen ganz wesentliche Impulse in der austragenden Region, um die Lebensqualität zu sichern - sie stärken die kulturelle Identität der jeweiligen Landesausstellungsregion in einer lebendigen Form. "Über zwei Jahre macht sich im Vorfeld ein Netzwerk aus Menschen der Region mit dem Ausstellungsteam auf den Weg und geben der Landesausstellung ihr Gesicht; sie entfachen ein Feuer der Begeisterung und schärfen die Vielfalt und die Gemeinsamkeit", unterstrich der für Kulturagenden zuständige Landeshauptmann die Bedeutung von Landesausstellungen.



Ehrenbürgerschaft für Landeschef

Symbolisch überreichten Pröll und Bürgermeisterin Margit Straßhofer den Schlüssel von Schloss Pöggstall an Guido Wirth, Geschäftsführer der Niederösterreichischen Landesausstellungen. Mit dieser Übergabe fiel zugleich der Startschuss für den offiziellen Einzug und somit den Aufbauarbeiten der Landesausstellung im Schloss Pöggstall. "In engster Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt wurde mit den bauführenden Firmen vor Ort ausgezeichnete Arbeit geleistet", erklärte Wirth. Im Zuge der Schlüsselübergabe erhielt Pröll die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Pöggstall.



Eröffnung ist kein Aprilscherz

Ab 1. April ist Schloss Pöggstall im Südlichen Waldviertel Mittelpunkt der Niederösterreichischen Landesausstellung. Unter dem Titel "Alles was Recht" wird auf die Geschichte der Rechtsprechung geblickt und dahin, wo wir uns gemeinsam hinbewegen. Wie wir miteinander unsere Welt gestalten, im Kleinen wie im Großen. Wie Menschen früher miteinander umgingen und wir jetzt und hier.

Ort des Artikels

Total begeistert zeigte sich Landeshauptmann Erwin Pröll vom neuen Erscheinungsbild des Schlosses Pöggstall. Eine, für sich einzigartige, Generalsanierung lässt das Schloss in einem neuen Licht erscheinen. Seine Geschichte wurde neu entdeckt. "Für den Identifikationsfaktor der Ausstellungsregion Südliches Waldviertel ist das Schloss Pöggstall ganz wesentlich. Pöggstall war ein Zentrum mit Besitzern welche am Puls der Zeit lebten", erklärte der Landeschef.