Ungetrübte Eislauffreuden: Auf Kufen unterwegs in Lunz am See. (Foto: Facebook)

Buntes Treiben am See: Gerade noch rechtzeitig zum Ausklang der Weihnachtsferien ist nun der Lunzer See von einer zehn Zentimeter dicken Eisschicht bedeckt. Ideal, um ein paar Schlittschuh-Schritte auf die gewaltig große Natureisfläche zu zaubern. Aber aufgepasst: Betreten auf eigene Gefahr! Alternativ dazu ist auch das beliebte Lunzer Familien-Skigebiet Maiszinken in Betrieb.