Andreas Michalitz will in unter 22 Stunden und 55 Minten 100 Kilometer zurücklegen.

Ganz locker hat Andreas Michalitz den Weltrekord geknackt - vor wenigen Augenblicken kam er ins Ziel und legte eine Fabelzeit hin: Nur gut 15 Stunden für 101 Kilometer in voller Feuerwehrausrüstung.Die Ausrüstung wiegt insgesamt 23,7 Kilogramm. Größten Respekt flößt dabei der Helm mit knapp 2 Kilogramm und die Stiefel, die nicht so abgerollt werden können, wie ein Laufschuh. Andreas Michalitz ist österreichischer Rekordhalter in einigen Ultramarathondisziplinen und ist auch im internationalen Wettkampf in seiner Altersklasse bei großen Distanzen im vorderen Feld.