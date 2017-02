"Er ist der Präsident" Lindsay Lohan wünscht sich Unterstützung für Donald Trump

Der neue US-Präsident Donald Trump wirkt mit seinen Auftritten und seiner Amtsführung schon ein bisschen wie ein Faschingsscherz. Da ist es nicht verwunderlich, dass Trump als Faschingskostüm heuer Hochkonjunktur hat.Manuela Plank, die Besitzerin eines Kostümverleihs in Pfaffstätten, wurde kreativ, als sie merkte, dass die Trump-Perücken in ihrem Lager niemals ausreichen würden. Sie kaufte sich unzählige herkömmlichen blonde Perücken und frisiert diese nun in Handarbeit einzeln zur Trump-Frisur um."Es dauert schon ein bisschen. Man muss viel nach hinten kämmen, aber man kriegt es hin", sagte sie am Montag zur "Associated Press". Der Erfolg der Trump-Kostüme verwundert sie nicht: "Ich denke, es ist einfach deswegen weil so viele Leute über ihn reden und weil ihn jeder kennt. Und seine Frisur ist natürlich sehr einzigartig", meint sie. Außerdem ist so ein Trump-Kostüm natürlich nicht sehr aufwendig: Man braucht nur einen Anzug und eine Perücke.