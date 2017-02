Andreas Michalitz will in unter 22 Stunden und 55 Minten 100 Kilometer zurücklegen.

Spektakel des Jahres Hier steigen die besten Superbowl-Partys in Niederösterreich

Der aufgestellte Weltrekord über 100 Kilometer in Einsatzbekleidung inklusive Atemschutz in 22 Stunden 55 Minuten ist aus der Sicht von Andreas Michalitz möglich zu brechen. Unterstützt wird er dabei von seinen Floriani-Kollegen der Feuerwehr Wiener Neustadt. Aktuell scheint es so als als könnte er den Weltrekord einstellen.Die Ausrüstung wiegt insgesamt 23,7 Kilogramm. Größten Respekt flößt dabei der Helm mit knapp 2 Kilogramm und die Stiefel, die nicht so abgerollt werden können, wie ein Laufschuh. Andreas Michalitz ist österreichischer Rekordhalter in einigen Ultramarathondisziplinen und ist auch im internationalen Wettkampf in seiner Altersklasse bei großen Distanzen im vorderen Feld.