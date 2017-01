Für Sebastian Bele und Christian Baumgartner begann das Jahr 2017 gleich mit einem freudigen Ereignis. Die Sanitäter des Roten Kreuzes Neunkirchen durften am 3. Jänner als "Hebammen" fungieren. Den Baby Lisa hatte es eilig. Und so wurde der Rettungswagen zum Kreiszimmer für Mama Elisabeth.Alles verlief gut und Lisa, 3 Kilogramm schwer und 50 Zentimeter groß, begrüßte mit einem kräftigen Schrei das spontane Geburtsteam. Am nächsten Tag besuchten Bele und Baumgartner die Familie im Krankenhaus.