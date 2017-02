Winter in Arbesbach Bärin Liese spielt im Schnee

Bärenwald in Arbesbach (Foto: Vier Pfoten)

Bärenwald Arbesbach - Badesaison Die Bären Vinzenz und Tom haben die Badesaison im Bärenwald Arbesbach eröffnet. (Foto: Vier Pfoten)

Jerry lässt sich auch von den tiefen Temperaturen und Schneefall nicht davon abschrecken, sein warmes Zuhause zu verlassen. Die Ausflüge sind jedoch eher von kurzer Dauer "Ein paar Äpfel, Nüsse, eventuell noch ein Ei – dann ist der Hunger schon gestillt, und ab geht’s wieder in die Höhle", erzählt Vier Pfoten-Tierpflegerin Gerlinde Mairhofer.Vielleicht vermutet Jerry, dass der Winter noch längert dauert und hart bleibt. Er wäre nicht das einzige Tier, dem nachgesagt wird, das Wetter voraussagen zu können. In den USA wird am 2. Februar der Groundhog Day gefeiert, ein Murmeltier prognostiziert den Frühlingsbeginn.Die anderen Bären in Arbesbach verlassen hingegen ihre Schlafplätze gar nicht. Bär Erich schaut nur manchmal kurz auf, wenn in den Winterhöhlen das Wasser nachgefüllt wird. "Emma und Miri, die sich mit ihm eine Höhle teilen, verschlafen meine Kurzbesuche hingegen völlig", sagt die Tierpflegerin. Ab 25. März sind wieder Besuche im Tierpark möglich.Jerry wurde 1988 im Tierpark von Ostrau (Tschechien) geboren und im Alter von vier Monaten gemeinsam mit seinem Bruder Tom von einem Dompteur gekauft. Bis 1993 lebte er in einem kommerziell geführten Tierpark, später musste er in einem Wanderzirkus auftreten und in engen Zirkuswagen durch ganz Europa reisen. Im Jahr 2000 wurden die beiden Bärenbrüder befreit und in Arbesbach untergebracht.