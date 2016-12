Grund zur Freude hat das Gebursthilfeteam in Amstetten: Baby Nummer 1.000, Anna-Lena, erblickte das Licht der Welt. Seit dem Jahr 2000 gab es nicht mehr so viele Geburten. Für das Team ein eindeutiges Zeichen, dass sich werdende Mütter hier gut aufgehoben fühlen. Die Belegschaft und Primar Andreas Pfligl gratulierten den stolzen Eltern Regina und Markus Krahofer herzlich.Im Landesklinikum Amstetten ist die Zahl der Neugeborenen heuer mit über zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr stark angewachsen. "Das ist eine erfreuliche Entwicklung, was für den sehr guten Ruf und die Arbeit unserer Abteilung spricht", freut sich Pfligl, Leiter der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Mögliche Gründe dafür sind die medizinischen Sicherheiten es wird durch das Hebammenteam auf die individuellen Wünsche der Eltern eingegangen die freundlichen und modernst ausgestatteten Kreißzimmer und die enge Zusammenarbeit mit der Kinderabteilung, insbesondere auch bei Frühgeburten, so der Primar.Auch nach der Geburt werden die Eltern im Landesklinikum Amstetten beim guten Start ins neue Leben optimal unterstützt. Ein wichtiges Ziel ist die Förderung der Eltern-Kind-Bindung und Förderung des Stillens. Deshalb erhielt das Haus eine Zertifizierung und Auszeichnung als "Babyfriendly Hospital". Natürlich ist man auf der Geburtenabteilung des Landesklinikums auch schon wieder gespannt auf das Neujahrsbaby.