Rot Kreuz Neujahrsbaby Klein-Lisa hatte es eilig, Sanitäter als Geburtshelfer

Gegen vier Uhr früh am 24. Jänner wurden zwei ehrenamtliche Sanitäter zu einer schwangeren Frau nach Asperhofen gerufen. "Wir dachten an einen Routineeinsatz. Doch schon während unserer Anfahrt wurden die Wehen bei der Frau sehr intensiv", so das Rote Kreuz Neulengbach. Beim Eintreffen und checken der Lage stellte die gut ausgebildeten Sanitäter fest, dass eine Fahrt ins Krankenhaus nicht mehr möglich war.Der Notarzt wurde alarmiert und die bevorstehenden Geburt wurde im Haus vorbereitet. "Dann ging plötzlich alles ganz schnell. Noch ehe der Notarzt anwesend war, erblickte Jonas Theodor das Licht der Welt", berichtet der ehrenamtliche Sanitäter Daniel Rauchecker. "Eine Geburt ist ein besonders intimer und emotionaler Moment für alle Beteiligten. Für mich ist es wunderschön geholfen zu haben, den kleinen Bub auf die Welt zu bringen", freute sich Notfallsanitäterin Ines Fuchs.Baby Jonas Theodor kam fast einen Monat zu früh zur Welt. Er ist 45 Zentimeter groß, 2.530 Gramm schwer und ist kerngesund. Mutter und Kind erholen sich derzeit im Universitätsklinikum Tulln. "Zum Glück haben die Sanitäter mir die Entscheidung abgenommen mein Kind nicht im Rettungsauto auf die Welt zu bringen, sondern die Geburt in Ruhe zu Hause durchzuführen", sagte die erleichterte Mutter am Donnerstag, als das Team Glückwünsche überbrachte.