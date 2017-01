Perfektes Spiegeleis Eisiges Vergnügen in Lunz am See

"Heute" zeigt wichtigsten Projekte 2017 22 Millionen Euro fließen in Niederösterreich in Sportbauten

Viele Schätze hat Thomas Schorn schon von seinen Kuba-Reisen heimgebracht. Darunter signierte Original-Fotos von Revolutionär Che Guevara und Schriftstücke bedeutender Persönlichkeiten aus den 60er und 70er-Jahren. Ein Souvenir hat aber einen Ehrenplatz und ist unverkäuflich: das im Vorjahr signierte Bild der Castro-Brüder mit Fotograf Perfecto Romero.Schon vor seinem Tod stand die Unterschrift von Kubas "Máximo Lider" im internationalen Autogramm-Index mit 4000 Pfund ganz hoch im Kurs. "Kein Wunder. Castro wurde ja auf Grund seiner Krankheit total abgeschirmt", so Schorn. "Ich habe lange überlegt. Selbst an ihn ranzukommen, war unmöglich. Ein kubanischer Freund hat uns dann über einen seiner Ärzte die Unterschrift besorgt."Das Sammeln liegt übrigens in der Familie. Vater Hubert Schorn, ein bekannter Karikaturist in Niederösterreich, hat in seinem gigantischem Archiv nicht weniger als 20.000 Unterschriften von prominenten Künstlern (von Billy Wilder bis David Bowie) sowie Sportlern griffbereit.