Danke! Zimmermann's informiert über neue Pläne, streicht Tageskarte. (Foto: Screenshot/WeingutZimmermann)

Ein Foto aus glücklichen Tagen, ein großes Danke und eine Stellungnahme auf der Homepage von Zimmermann's Wirtshaus klärt Gäste, Bekannte und Freunde auf."Ich habe beschlossen, mein Wirtshaus neu zu strukturieren und somit auch unser Angebot neu zu gestalten. Ich möchte gerne in Zukunft das machen, was mir am meisten Spaß macht und worin mein Team und ich in den letzten Jahren toll waren und sind! Und das sind Events und Veranstaltungen. Wir legen den Fokus auf unsere Hochzeiten, Taufen, Geburtsfeste, usw. aber auch für Sie, unsere lieben Stammgäste, Brunches und Veranstaltungen an ausgewählten Wochenenden, zu denen wir Sie dann gesondert und persönlich einladen werden. Das tägliche a la carte Geschäft schließen wir", lässt Martina Zimmermann Griesmayr auf ihrer Homepage wissen.