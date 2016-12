Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

NÖ Tierschutz-Landesrat Maurice Androsch und Petra Amon informieren wie man Tiere schützen kann. (Foto: Herbert Käfer)

Die Tage um den Jahreswechsel gehören wohl zu den anstrengendsten für unsere felligen Gefährten und ihre Besitzer. Es gibt jedes Jahr Tierschutzorganisationen oder private Personengruppen die auf Social Media Kanälen aufrufen, die Leute sollen gänzlich auf Knallkörper verzichten. "Die empfindlichen Hörsinne und das Nervenkorsett unserer Haustiere, aber auch der frei lebenden Tiere, werden in dieser Zeit auf eine harte Prüfung gestellt", so Tierschutz-Landesrat Maurice Androsch.Vorsicht sei nicht nur geboten den Hund beim Gassi-Gehen den Lichtreizen und lauten Knallereien auszusetzen, sondern es sei auch darauf zu achten, dass er keinen Knallerrest frisst, da deren schwefelhaltige Inhaltsstoffe giftig sind. Landesrat Androsch abschließend, mit einem Rat an die an diesen Tagen leidgeplagten BesitzerInnen: Schaffen Sie ihrem Tier eine besonders wohlige Umgebung, verdunkeln Sie und versuchen Sie mit ruhiger Musik Ablenkung zu erzeugen und die Störgeräusche damit weiter in den Hintergrund zu drängen. Seien Sie ihrem Tier besonders nah er tankt aus Ihnen Kraft diese Reize zu verdrängen.